«الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم: انخفاض الرؤية الأفقية.. وضباب بالصعيد

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من وجود انخفاض كبير في الرؤية الأفقية، على جميع الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، ومحافظات شمال الدلتا، وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، بسبب وجود شبورة مائية كثيفة.

طقس ضبابي على شمال الصعيد

وأضافت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها قبل قليل، أن الرؤية الأفقية على القاهرة الكبرى حاليا 2000 متر، وسجلت درجة الحرارة 15 والرطوبة 100% ، في حين أن الرؤية الأفقية على محافظة أسيوط بشمال الصعيد، سجلت 600 متر، والظاهرة المسجلة ضباب كثيف، وسجلت درجة الحرارة الآن 10 والرطوبة 100%.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه مع تقدم الساعات المقبلة، سنشهد حالة تحسن في الرؤية الأفقية، مطالبة قائدي المركبات، بتوخي الحيطة والحذر على كافة الطرق أثناء القيادة في هذه الفترة.

درجات الحرارة اليوم

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، جاءت كالتالي:

- القاهرة 21 - 11.

- العاصمة الإدارية 21 - 11.

- أكتوبر 21 - 11.

- بنها 22 - 10.

- دمنهور 21 - 10.

- وادي النطرون 22 - 10.

- كفر الشيخ 21 - 11.

- المنصورة 21 - 10.

- الزقازيق 22 - 12.

- شبين الكوم 22 - 11.

- طنطا 21 - 11.

- دمياط 21 - 12.

- بورسعيد 20 - 11.

- الإسماعيلية 23 - 10.

- السويس 21 - 10.

- العريش 20 - 10.

- رفح 20 - 11.

- رأس سدر 22 - 09.

- نخل 20 - 02.

- كاترين 15 - 01.

- الطور 22 - 09.

- طابا 23 - 11.

- شرم الشيخ 23 - 13.

- الإسكندرية 20 - 13.

- العلمين الجديدة 20 - 12.

- مطروح 19 - 11.

- السلوم 19 - 10.

- سيوة 19 - 6.

- رأس غارب 23 - 12.

- الغردقة 24 - 12.

- سفاجا 24 - 13.

- مرسى علم 25 - 13.

- شلاتين 26 - 16.

- حلايب 23 - 15.

- أبو رماد 24 - 16.

- رأس حدربة 23 - 15

- الفيوم 22 - 08.

- بني سويف 23 - 7.

- المنيا 22 - 7

- أسيوط 22 - 6.

- سوهاج 23 - 8.

- قنا 25 - 9.

- الأقصر 25 - 8.

- أسوان 26 - 10.

- الوادي الجديد 25 - 6.

- أبو سمبل 27 - 10.