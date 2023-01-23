«الأرصاد الجوية»: طقس الغد معتدل نهارا بارد ليلا بجميع أنحاء الجمهورية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس الغد، بارد صباحًا، معتدل نهارا ًعلى القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا

وأضافت هيئة الارصاد، أن طقس الغد دافئ خلال ساعات النهار على جنوب البلاد، معتدل على شمال الصعيد ومدن القناة، والقاهرة الكبري والسواحل الشرقية والغربية، فيما يسود طقس بارد ليلا بجميع محافظات الجمهورية، كما تتكون الشبورة المائية الكثيفة أحيانا على الطرق القريبة من المسطحات المائية، كما يتكون الصقيع أحيانا على المزروعات بوسط سيناء.

وأكدت الأرصاد، في بيان لها، أن درجة الحرارة تتراوح بين 21 و22 حتى نهاية الأسبوع الجاري، على القاهرة وشمال البلاد وصولا إلى شمال الصعيد، نظرا لتأثير المرتفع السيبيري على حالة الطقس خلال تلك الفترة، فضلا عن امتداد الكتل الهوائية الدافئة بسبب منخفض البحر الأحمر، وهو ما يعمل على ارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة غدا

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية سجلت درجات الحرارة المتوقعة غدا ما يلي:

- القاهرة 21 - 11.

- العاصمة الإدارية 21 - 11.

- أكتوبر 21 - 11.

- بنها 22 - 10.

- دمنهور 21 - 10.

- وادي النطرون 22 - 10.

- كفر الشيخ 21 - 11.

- المنصورة 21 - 10.

- الزقازيق 22 - 12.

- شبين الكوم 22 - 11.

- طنطا 21 - 11.

- دمياط 21 - 12.

- بورسعيد 20 - 11.

- الإسماعيلية 23 - 10.

- السويس 21 - 10.

- العريش 20 - 10.

- رفح 20 - 11.

- رأس سدر 22 - 09.

- نخل 20 - 02.

- كاترين 15 - 01.

- الطور 22 - 09.

- طابا 23 - 11.

- شرم الشيخ 23 - 13.

- الإسكندرية 20 - 13.

- العلمين الجديدة 20 - 12.

- مطروح 19 - 11.

- السلوم 19 - 10.

- سيوة 19 - 6.

- رأس غارب 23 - 12.

- الغردقة 24 - 12.

- سفاجا 24 - 13.

- مرسى علم 25 - 13.

- شلاتين 26 - 16.

- حلايب 23 - 15.

- أبو رماد 24 - 16.

- رأس حدربة 23 - 15

- الفيوم 22 - 08.

- بني سويف 23 - 7.

- المنيا 22 - 7

- أسيوط 22 - 6.

- سوهاج 23 - 8.

- قنا 25 - 9.

- الأقصر 25 - 8.

- أسوان 26 - 10.

- الوادي الجديد 25 - 6.

- أبو سمبل 27 - 10.