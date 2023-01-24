مسؤول دولي: مصر تمتلك سكة حديد تضاهي الدول المتقدمة

استقبل المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، فرانسوا دافين، رئيس الاتحاد الدولي للسكك الحديدية وهي منظمة دولية غير حكومية تمثل صناعة السكك الحديدية في العديد من دول العالم، وهو المسؤول عن وضع ونشر المعايير الخاصة بقطاعات السكك الحديدية، مثل العربات، والمعدات، والمحطات، ونظم الإشارات.

تطوير كافة قطاعات السكة الحديد

تناول الاجتماع، أوجه التعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وبين الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، كما قام الوفد بعمل بجولة تفقدية شملت محطة مصر بالقاهرة حيث أبدى الضيوف إعجابهم الشديد بما تقوم به الهيئة القومية لسكك حديد مصر من تطوير بكافة القطاعات، وبخاصة بقطاع نظم الإشارات والوحدات المتحركة، فيما أكد رئيس الاتحاد، أن ما يتم من تطوير في قطاع السكك الحديدية في مصر يضاهى سكك حديد الدول المتقدمة.

كما قام الوفد، بتفقد ورش الفرز والتي تضم ورش الجرارات والعربات المكيفة وورشة التالجو والذي يعد نقلة نوعية هائلة في تاريخ قطارات سكك حديد مصر، وقد أبدى إعجابه بأنظمة السلامة والأمان المتبعة بالورش.

تطوير السكة الحديد

كما قام الوفد، بزيارة متحف السكة الحديد، حيث أشاد بمحتويات المتحف والذي يوضح مراحل تطوير السكة الحديد بمصر، ويحتوي على ما يقرب من 700 نموذج من الوثائق والخرائط والبيانات الإحصائية وجميعها تبين تطور السكك الحديدية.