مواعيد قطار التالجو من القاهرة إلى الإسكندرية والعكس اليوم

حددت هيئة السكة الحديد، مواعيد قطار التالجو، والذي يمتاز بوجود كاميرات مراقبة لتحقيق السلامة، وبوفيه بأسعار تبدأ من 15 جنيها، بعد إبرام عقد مع شركة التالجو الإسبانية لتوريد 7 قطارات جديدة، بإجمالي 157 مليون يورو.

تفاصيل مواعيد قطار التالجو

ترصد «الوطن» في السطور التالية، مواعيد قطار التالجو.

مواعيد قطار التالجو القاهرة الإسكندرية

- قيام من محطة مصر بالإسكندرية الساعة 0.50 صباحا.

- قيام من محطة سيدي جابر بالإسكندرية الساعة 6:05 صباحا.

مواعيد قطار التالجو من القاهرة إلى الإسكندرية

- قيام من محطة مصر برمسيس الساعة الثانية عصرا.

من المقرر انطلاق قطار التالجو القاهرة الأقصر، والقاهرة أسوان، يوم 27 يناير الحالي، بالتزامن مع خطة الدولة لتطوير منظومة السكة الحديد، والتي تشمل تغيير 8008 كيلو من السكة الحديد.

مواصفات قطار التالجو

- يتكون من 15 عربة «5 عربات درجة أولى - عربة بوفيه - 8 عربات درجة ثانية - عربة قوى».

- تقنيات حديثة متطورة.

- سرعة تشغيل عالية تصل إلى 160 كم/ ساعة.

- أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات وتحقيق الراحة التامة للركاب.

- كراسي مخصصة لذوي الهمم.

- شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الأولى.