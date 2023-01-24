«ري سوهاج»: انتهاء تطوير 112 ترعة.. والتأهيل حقق عائدا اقتصاديا كبيرا

قال المهندس مجدي إبراهيم، وكيل وزارة الري في سوهاج، إنّ المحافظة بها 197 ترعة بأطوال 583 كيلو مترا، وحتى الآن جرى الانتهاء من تطوير 112 ترعة بطول 265 كيلو مترا، وجار العمل في 75 ترعة بأطوال 319 كيلو مترا، سواء داخل المراكز المستهدفة ضمن مبادرة حياة كريمة، أو خارجها.

حياة كريمة للمزارع

وأوضح وكيل وزارة الري في سوهاج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء يوسف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة Dmc، أنّ الترع كانت متهالكة، والمياه لم تكن تصل إلى نهاياتها بسبب الحشائش، وغيرها من المعوقات، ما أثمر عن التفكير في التأهيل، وهو أحد المشروعات التي تنفذها وزارة الموارد المائية والري، لتوفير حياة كريمة للمزارعين في ريف مصر.

تأهيل الترع

وأضاف إبراهيم، أنّ الترع هي مصدر الري لجميع الأراضي الزراعية، وتأهيلها حسّن حالة المياه، حيث كانت الترع تعاني من انهيار الجسور وعوائق للمجاري المائية، وبعد التأهيل استعادت الترع كفاءتها، ما حقق عائدا اقتصاديا إيجابيا للمزارع.