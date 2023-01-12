الحكومة: لا صحة لتجريف أشجار حديقة الحيوان.. والتطوير سينقلها إلى «العالمية»

كشف المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، حقيقة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تجريف أشجار حديقة الحيوان في الجيزة تزامنا مع خطة تطويرها، موضحا أنّه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي أكدت عدم صحة ما تردد جملة وتفصيلا.

تطوير حديقة الحيوان

وأوضحت وزارة الزراعة، بحسب بيان عن المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، أنّه لا صحة لتجريف أشجار حديقة الحيوان بالجيزة تزامنا مع تنفيذ خطة لتطويرها، لافتة إلى أنّ حديقة الحيوان ذات طبيعة خاصة، ولا يمكن المساس بها، أو قطع أي من النباتات والأشجار النادرة المتواجدة بها.

وأكدت الوزارة، أنّه سيتم تنفيذ خطة لتطوير الحديقة، ورفع كفاءة جميع خدماتها، لتعظيم الاستفادة من مقوماتها، واستعادة طابعها التراثي، مع إعادة إحيائها كمنطقة مفتوحة ومساحات خضراء تعد متنفسا للمواطنين، لتكون حديقة الحيوان على غرار الحدائق العالمية المفتوحة بلا حواجز، مع تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية، دون أي خطورة على الزائرين، إلى جانب ربطها بحديقة الأورمان، وذلك من خلال الاستعانة بالخبرات العالمية.

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