رئيس جامعة طنطا يفتتح منفذا لبيع السلع الغذائية بمجمع الكليات في سبرباى

افتتح الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، اليوم الثلاثاء، منفذ بيع منتجات الجامعة بمجمع سبرباي لبيع السلع الغذائية والمنظفات الكيميائية بأسعار مخفضة للطلاب والعاملين بالجامعة، وذلك بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد السيد عميد كلية الزراعة والدكتور طارق مصطفى عميد كلية العلوم

بيع منتجات كليتي الزراعة والعلوم

وأشاد رئيس الجامعة بالجهد المبذول في إعداد وتجهيز المنتجات من كليتي الزراعة والعلوم، موضحا خفض أسعار البيع لتكون بسعر الجملة يعتبر مبادرة من الجامعة لدعم منتسبيها مشيدا بجودة المنتجات والمعروضات وأسعارها التنافسية لدعم مبادرة «حياة كريمة» لمنتسبي جامعة طنطا.

رصد وتحليل

وأوضح الدكتور محمود سليم، أن أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ترتكز على رصد أهم الاحتياجات المجتمعية، من خلال عمليات رصد وتحليل علمي مبني على بيانات يتم تحديثها وفقا للمعطيات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، مضيفا أن الوحدات الاقتصادية ذات الطابع الخاص بجامعة طنطا تقدم خدماتها للمجتمع على المستوى المحلي والإقليمي لمحافظة الغربية.