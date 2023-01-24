تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بإصابة الطفل «يوسف» في مدينتي لـ14 فبراير

أجلت محكمة جنح الطفل في الأميرية، أولى جلسات محاكمة المتهم بإصابة الطفل «يوسف» بسيارته في منطقة مدينتي بالقاهرة الجديدة، إلى جلسة 14 فبراير المقبل، لتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الواقعة، وفحص التقارير الطبية الخاصة بالطفل.

تفاصيل الواقعة

ورد إخطار لأجهزة الأمن بالقاهرة من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث مروري ومصاب بأحد الشوارع داخل كمبوند بمنطقة التجمع الأول، على الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين إصابة طفل في العقد الثاني من العمر يدعى «يوسف» بعد أن صدمته سيارة يقودها مراهق، وتم التحفظ على المتهم، ونقل المصاب في حالة حرجة للمستشفى.