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ضبط سائق ميكروباص في القاهرة.. «صدم شخصا وتسبب في وفاته»

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
12:42 م | الثلاثاء 24 يناير 2023
جثة - صورة أرشيفية

جثة - صورة أرشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات، باستقبال أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج، متوفى، إثر إدعاء مصادمة بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن تحديد السيارة مرتكبة الواقعة وقائدها، وتبيّن أنّه سائق ومقيم بدائرة قسم شرطة المطرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله السيارة الميكروباص المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقرّ بهروبه خشية ضبطه، وتبيّن عدم حمله ثمة تراخيص، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

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