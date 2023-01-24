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نقيب الإعلاميين يهنئ الرئيس السيسي بالعيد الـ71 للشرطة

كتب:

محمد أباظة
02:01 م | الثلاثاء 24 يناير 2023
نقيب الإعلاميين

نقيب الإعلاميين

قدّم الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ، خالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والمجلس الأعلى للشرطة، وجميع قيادات وقطاعات وضباط وأفراد الداخلية بمناسبة العيد الـ71 للشرطة المصرية، الذكرى التي سطر فيها أبناء الشرطة المصرية اسمى معاني التضحية في الحفاظ على الجبهة الداخلية.

تهنئة نقيب الإعلاميين

وثمّن نقيب الإعلاميين، الجهود التي تبذلها قطاعات وزارة الداخلية كافة، مستخدمين الأساليب الحديثة والتكنولوجيا المتطورة التي حققت نجاحات كثيرة في مكافحة الجريمة والقضاء على الإرهاب، مشيدا بالتلاحم بين الشعب والشرطة في مواجهة الإرهاب والحفاظ على الجبهة الداخلية المصرية.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.