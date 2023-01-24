4 مليارات و124 مليون دولار صادرات غذائية مصرية خلال عام 2022

كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن ان إجمالي قيمة صادرات الصناعات الغذائية في عام 2022 بلغ حوالي 4124 مليون دولار محققة نسبة نمو قدرها 0.5% مقارنة بصادرات عام 2021 البالغة 4102 مليون دولار وبقيمة نمو 22 مليون دولار أمريكي.

صادرات شهر يناير

واكد المجلس في تقريره الشهري الصادر اليوم ان صادرات شهر يناير 2022 بلغت حوالي 306 مليون دولار بنسبة نمو في القيمة 14% مقارنة بصادرات شهر يناير 2021 والتي بلغت 267 مليون دولار، وبلغت صادرات شهر فبراير 2022 حوالي 339 مليون دولار بنسبة تراجع في الصادرات 0.6% مقارنة بصادرات شهر فبراير 2021 والتي بلغت 342 مليون دولار، وبلغت صادرات شهر مارس 2022 حوالي 430 مليون دولار بنسبة نمو 11% وقيمة نمو 43 مليون دولار مقارنة بصادرات شهر مارس 2021 البالغة 388 مليون دولار. وبلغت صادرات شهر إبريل 2022 حوالي 384 مليون دولار محققة نسبة نمو في القيمة 3.4% مقارنة بصادرات إبريل 2021،

وبلغت صادرات شهر مايو 2022 حوالي 367 مليون دولار محققة نسبة نمو في القيمة 2.6% مقارنة بصادرات مايو 2021 والتي بلغت 358 مليون دولار، وبلغت صادرات شهر يونيو 2022 حوالي 399 مليون دولار محققة نسبة نمو 1.3% مقارنة بصادرات شهر يونيو 2021 البالغة 393 مليون دولار، وبلغت صادرات شهر يوليو 2022 حوالى 260 مليون دولار بنسبة تراجع 16% مقارنة بصادرات يوليو 2021 البالغة 311 مليون دولار، وبلغت الصادرات شهر أغسطس 2022 حوالى 375 مليون دولار بنسبة تراجع 1.3% مقارنة بصادرات أغسطس 2021 البالغة 379 مليون دولار أمريكي، وبلغت صادرات شهر سبتمبر 2022 حوالى 345 مليون دولار بنسبة تراجع 3.3% عن صادرات سبتمبر 2021،

318 مليون دولار

وبلغت صادرات شهر أكتوبر 2022 حوالى 318 مليون دولار بنسبة نمو 3.4% مقارنة بصادرات أكتوبر 2021، وبلغت صادرات شهر نوفمبر 2022 حوالى 309 مليون دولار بنسبة تراجع 5% مقارنة بصادرات شهر نوفمبر 2021، وبلغت صادرات شهر ديسمبر 2022 حوالى 291 مليون دولار بنسبة تراجع 4% مقارنة بصادرات ديسمبر 2021 البالغة 304 مليون دولار.

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال عام 2022 بقيمة 2067 مليون دولار تمثل 50% من إجمالي الصادرات الغذائية بنسبة تراجع بلغت 7% وقيمة تراجع بلغت 159 مليون دولار، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 829 مليون دولار بنسبة زيادة 31% وتمثل 20% من إجمالي الصادرات، الدول الافريقية غير العربية بقيمة 300 مليون دولار وتمثل حوالى 7.3% من إجمالي الصادرات مع نسبة تراجع في قيمة الصادرات بلغت 26%، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 277 مليون دولار وتمثل حوالى 6.7% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 24%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 651 مليون دولار والتي تمثل 16% من إجمالي الصادرات ومحققة نسبة نمو 6% بالمقارنة بصادرات عام 2021.

أما بالنسبة لاهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية فى عام 2022 فقد احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول بقيمة صادرات 370 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 22%، يليها الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 277 مليون دولار ونسبة نمو 24%، ليبيا بقيمة 218 مليون دولار ونسبة نمو 8%، فلسطين بقيمة 207 مليون دولار ونسبة زيادة 37%، السودان بقيمة 182 مليون دولار ونسبة تراجع 19%، الاردن بقيمة 173 مليون دولار محققة تراجع زيادة 8%، اليمن بقيمة 153 مليون دولار ونسبة نمو 11%، هولندا بقيمة 143 مليون دولار ونسبة نمو 67%، ألمانيا بقيمة 125 مليون دولار ونسبة نمو 5%، وفى المركز العاشر الصين بقيمة 112 مليون دولار ونسبة تراجع 13% بالمقارنة بصادرات عام 2021.

كما احتلت المملكة العربية السعودية قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات في عام 2022 بقيمة صادرات 370 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 66 مليون دولار، يليها هولندا بقيمة صادرات 143 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 57 مليون دولار، فلسطين بقيمة صادرات 207 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 56 مليون دولار، تركيا بقيمة صادرات 103 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 55 مليون دولار، الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة صادرات 277 مليون دولار وقيمة زيادة 54 مليون دولار، بولندا بقيمة صادرات 62 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 27 مليون دولار، بريطانيا بقيمة صادرات 68 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 20 مليون دولار، الدانمارك بقيمة صادرات 32 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 20 مليون دولار، لبنان بقيمة صادرات 110 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 17 مليون دولار، وفى المركز العاشر روسيا بقيمة صادرات 80 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 16 مليون دولار بالمقارنة بصادرات عام 2021.

كما بلغ عدد الشركات المصدرة للأغذية المصنعة المصرية في عام 2022 حوالي 2082 شركة ومصنع مصدر من بينهم 435 شركة تزيد صادراتهم عن مليون دولار أمريكي، وعدد 190 شركة تزيد صادراتها عن نصف مليون دولار وتقل عن مليون دولار.

ويعد النمو فى صادرات القطاع الغذائى المصرى مؤشر إيجابى للغاية يوضح القدرات الحقيقية لهذا القطاع الاستراتيجى فى ظل التحديات التى مر بها القطاع فى عام 2022 ومن بينها فرض حظر تصدير على عدد من السلع الاستراتيجية التى تمثل نسبة 15% من صادرات القطاع ومن بينها ( الدقيق - المكرونة - زيوت الطعام ) بجانب قدرة القطاع على توفير الامن الغذائى لمصر دون حدوث اى نقص فى السلع الغذائية، بالاضافة إلى نسب النمو الكبيرة فى الصادرات إلى الاتحاد الاوروبى والتى بلغت 31% وإلى الولايات المتحدة الامريكية والتى بلغت 24% لهو دليل على تنامى ثقة العالم فى المنتج المصرى وقدرتة على تحقيق أعلى معدلات السلامة والامن الغذائى.