استقالة وزير الدفاع الأوكراني على خلفية قضايا فساد

قدم نائب وزير الدفاع الأوكراني، فياتشيسلاف شابوفالوف، استقالته، اليوم، عقب فضيحة فساد وتورطه في قضايا تتعلق بشراء مواد تموينية للجيش الأوكراني، بحسب ما نقلته قناة «روسيا اليوم».

قرار الإقالة يأتي للحفاظ علي ثقة الجمهور الدولي

وأوضح شابوفالوف، الذي كان يتولي منصب مسؤول الخدمات اللوجستية للقوات الأوكرانية، سبب استقالته، بأنه لا يرغب بتشكيل أي ضرر علي الجيش الأوكراني، بالإضافة إلى الشائعات التي انتشرت مؤخراً.

ومن جانبها، أكدت وزارة الدفاع الأوكراني، أن قرار إقالة نائب وزير الدفاع، يأتي في سياق الحافظ على ثقة الجمهور الدولي والشركاء الغربيين.

350 مليون دولار قيمة صفقة الأغذية خلال 3 أسابيع

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية، أن المنتجات التي تشتريها وزارة الدفاع للجيش أعلى بضعفين أو ثلاثة من تكلفة شرائها من متاجر التجزئة.

وأضافت أن صفقة الأغذية التي أبرمتها قسم الخدمات التموينية للوحدات العسكرية الأوكرانية خلال الـ3 أسابيع الماضية من بداية سنة 2023 بلغت قيمتها الـ350 مليون دولار.

أما وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، فنفى تلك الفضيحة التي شاعت حول بيع المواد الغذائية للقوات الأوكرانية بقيمة أعلى، ووصفها بـ«البروباغاندا الإعلامية»، وقال إنها خطأ مهني في عمليات الشراء لا أكثر أو أقل.