مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث على طريق الإسماعيلية الصحراوي 

لقي شخص مصرعه، وأصيب اثنان آخران، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، على طريق «الإسماعيلية- القاهرة» الصحراوي، وذلك بسبب كثافة الشبورة في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد انقلاب سيارة ملاكي قرب محطة تحصيل الرسوم في اتجاه الإسماعيلية، ووفاة شخص بداخلها، وإصابة اثنين آخرين.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الاسماعيلية بأربع سيارات إلى مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، فيما تم التحفظ على جثمان المتوفى في ثلاجة مستشفى التل الكبير المركزي.

وقالت المصادر الطبية، إن المصابيّن بينهم حالة خطرة أصيبت بكسور في العمود الفقري وفي الجسم واشتباه نزيف داخلي، فيما يُجرى عمل الفحوصات الطبية والاشعات اللازم للمصابيّن.

انتقال الشرطة لمكان الحادث

ودفعت إدارة مرور الإسماعيلية بخدمات مرورية إلى مكان الحادث، لإبعاد السيارة عن نهر الطريق، وتسيير الحركة المرورية، وسط تنبيهات على السائقين باتخاذ الحذر بسبب الشبورة.

شبورة كثيفة على الطرق

وشهدت طرق الإسماعيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، شبورة كثيفة علي طرق «الإسماعيلية- القاهرة» الصحراوي، و«الاسماعيلية- السويس»، و«الإسماعيلية- بورسعيد» الزراعي، و«الإسماعيلية- الزقازيق»، ومحور 30 يونيو والطرق الفرعية والداخلية.

وأغلقت الارتكازات الأمنية مداخل ومخارج الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم بسبب الشبورة الكثيفة وانعدام الرؤية بشكل نهائي، فيما رفعت الشبكة الوطنية حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى، مع انتشار سيارات الإسعاف على نقاط الارتكازات على الطرق تحسبا لوقوع أي حوادث مرورية.