انخفاض درجات الحرارة في الإسماعيلية واستمرار رفع حالة الطوارئ

شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة، مقارنة بالأسبوع الماضي، مع غياب أشعة الشمس في الصباح عن معظم أنحاء المحافظة.

وانخفضت درجات الحرارة اليوم لتسجل 21 مئوية للعظمى و8 للصغرى، مع انتشار السحب الكثيفة المنخفضة في سماء المدينة بشكل كامل.

شبورة على الطرق

وانتشرت الشبورة المائية في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والتي زادت في بعض المناطق مثل طريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي وطريق «الإسماعيلية- الزقازيق».

وبحسب بيان رسمي صادر عن هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس اليوم في منطقة القناة سيكون باردا في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً، باردا على كل الأنحاء ليلاً.

استمرار حالة الطوارئ

وأعلنت الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ في الإسماعيلية استقرار الأحوال الجوية في الساعات الماضية، مع استمرار حالة الطوارئ في المحافظة.

ووجه محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة غرف العمليات بالربط مع الشبكة والإخطار الفوري لأي طارئ لسرعة التوجيه، والتعامل معه على مدار 24 ساعة.