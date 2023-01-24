ضبط استوديو لتجهيز المحتوى الفني للقنوات الفضائية دون ترخيص في الجيزة

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص ، بإنشاء وإدارة إستوديو "بدون ترخيص" – كائن بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر بالجيزة) ، لتجهيز المحتوى الفنى لمجموعة القنوات الفضائية غير المرخصة ، وإشتراكه مع (آخرين) فى إدارة الإستوديو مُستخدمين أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج مُحمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلى مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لعدة شركات دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية ، وكذا مصنفات سمعية بصرية مُسجلة داخل الإستوديو المُشار إليه .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهداف الإستوديو المُشار إليه ، وأمكن ضبط المتهمين المذكورين وبتفتيش مكونات الإستوديو تم ضبط (جهاز لاب توب مزود به "هارد ديسك " لتخزين المحتوى غير المجازة رقابياً – 3 هاتف محمول يتم إستخدامهم لإدارة القنوات والتواصل مع المعلنين أحدهم مُحمل عليه "محفظة إلكترونية" بداخلها مبلغ مالى ، وكذا ضبط مبلغ مالى من متحصلات النشاط غير المشروع).

وبمواجهة المتهمين أقروا بإرتكابهم المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.