ضبط شخص بالقاهرة لسرقة مخزن إحدى الشركات بأسلوب «المغافلة»
كتب:
محمد بركات
12:46 م | الثلاثاء 24 يناير 2023
وزارة الداخلية - صورة ارشيفية
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة.
فقد تمكنت إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عامل بمخزن إحدى الشركات - مقيم بمحافظة الجيزة) وبحوزته (كمية من قطع مواسير نحاس وزنت 10 كيلو "خاصة بأجهزة التكييف") .
وبمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بسرقتها من داخل مخزن الشركة محل عمله بأسلوب "المغافلة" عقب قيامه بتقطيعها لقطع صغيرة الحجم بإستخدام مقص حديدى داخل المخزن.
بإستدعاء أحد المسئولين بذات الشركة تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.