فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى في 3 محافظات غدا.. الأماكن والمواعيد

تشهد عدة قرى ومدن بمحافظات شمال الدلتا انقطاع الكهرباء للصيانة الدورية للمحطات بناء على جدول الصيانة الذي تعتمده الشركة بمحافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، وفقا لشركة توزيع شمال الدلتا للكهرباء.

أماكن فصل التيار الكهربائي

وتشمل أماكن فصل التيار الكهربائي غدا الثلاثاء في محافظات شمال الدلتا التالي:

- الدقهلية: قطع التيار الكهربائي عن مدن بلقاس وشربين والمطرية والجمالية والمنصورة وميت غمر والسنبلاوين ونبروه، وذلك بقرى سنديلة وشريكة والبيلاوية والزهراء والغمامة والرشبيلي وإبراهيم وتل وعميرة والنصر والوكالة والمنشأة وأبو ياسين وأم السعود والمربع والضهير والجمايلة وأولاد صبور والعصافرة ومساكن السكة الحديد وشميس والعرافي وعزب السنارة وعرب زيدان والعلواية وطه سعد وميت جراح وبستنجد ولوذة وطوخ والعزب والأقلام والحصة وطلبخ.

أماكن انقطاع الكهرباء في دمياط وكفر الشيخ

- دمياط: قطع الكهرباء عن مدن مصرف والزرقاء والشعراء وذلك بقرى أبو راشد وأبو سعادة الكبرى وأبو سعادة الصغرى وشرمساح وكفر تقى والزعاترة.

- كفر الشيخ: قطع الكهرباء عن مدن شرق كفر الشيخ وشمال دسوق وسيدي سالم والحامول ومطوبس وذلك بقرى منشأة الصفا وتوابعها وأبو زيادة والشياسية والطرقاية وقرى الخليج وبحري.

مواعيد فصل التيار الكهربائي

وحددت شركة كهرباء شمال الدلتا مواعيد فصل التيار الكهربائى بداية من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.