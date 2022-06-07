«الدمغة والموازين»: ندرس طرح عيارات ذهب قليلة في الأسواق قريبا

قال اللواء أحمد سليمان، رئيس مصلحة الدمغة والموازين، إن مصلحة الدمغة والموازين هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن دمغ الذهب في مصر، وهي جهة خدمية رقابية تقوم بخدمة الدمغ وتفتيش وضبط الأسواق وتسجيل المخالفات ومنع حدوث أي غش قد يتعرض له المستهلك، لافتًا إلى قيام الهيئة بحملات مستمرة على مختلف أنحاء الجمهورية تقوم خلالها بكشف بعض ضعاف النفوس الذين يقومون بتقليد الدمغات، إلا أنها حالات نادرة ومحدودة، مشددًا على ضرورة شراء الذهب من أماكن موثوقة.

طرح عيار 14 في الأسواق

وأشار «سليمان» في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف في برنامج «8 الصبح» على قناة «dmc»، إلى طرح ذهب عيار 14 بالأسواق الآن، ويتم مناقشة إدراج عيارات قليلة أخرى، من خلال تعديلات قانون 68 لسنة 1976، والذي سيتم إدراجه في قانون التموين الموحد.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب

وأضاف رئيس مصلحة الدمغة والموازين، أن ارتفاع أسعار الذهب في الفترة الأخيرة يرجع إلى عدة عوامل خارجية وداخلية، موضحًا أن العوامل الخارجية متعلقة بالوضع العالمي والأزمة الاقتصادية والحرب الروسية الأوكرانية، أما العوامل الداخلية فترجع إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وموسم الأعياد الخاصة بالمسلمين والمسيحيين، وهو ما نتج عنه وجود فرق بين السعر العالمي والسعر المحلي.

وأكد «سليمان» أن الاتجاه العام الآن نحو الانخفاض التدريجي، والاستقرار في أسعاره، وعدم وجود ارتفاع حاد كما حدث بالفترة الماضية، خاصة مع انتهاء موسم الأعياد وعودة الأسواق للعمل، وهو ما أدى إلى تقليل الفارق بين السعر العالمي والسعر المحلي، واستقرار السوق بسبب زيادة نسبة المعروض من السبائك والمشغولات.

الوقت مناسب للشراء والبيع

وأوضح رئيس مصلحة الدمغة والموازين، أن أسعار الذهب تختلف من يوم لآخر ومن ساعة لأخرى، لافتًا إلى صعوبة التنبأ بمدى هبوط أسعار الذهب في الفترة المقبلة، ناصحًا الراغبين في شراء الذهب بشرائه الآن أو خلال فترة قصيرة نظرًا لتمتع سعره بالثبات.

دمغة جديدة مناسبة لمتطلبات العصر

وأكد «سليمان» على أن تطوير الدمغ جاء لعدم تناسب الأسلوب الحالي المتبع من ثمانينات القرن قبل الماضي للدمغ، مع متطلبات العصر الحديث المعتمد على التكنولوجيا، موضحًا أنه طبقًا لتوجيهات وزير التموين الدكتور علي مصيلحي، تم اعتماد أسلوب جديد للدمغ يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين والحفاظ على سمعة الذهب المصري ويشجع تصديره للخارج.