«الاستئناف» ترفض دعوى ابنة رشوان توفيق ضد والدها في عقد بيع «فيلا أكتوبر»

قضت محكمة الاستئناف، اليوم الثلاثاء، برفض الدعوى المقامة من آية، ابنة الفنان رشوان توفيق، ضد والدها، في بطلان عقد بيع «فيلا بمدينة السادس من أكتوبر».

استغلال التوكيل العام الصادر لوالدها

وفي وقت سابق، انعقدت جلسة في محكمة جنوب القاهرة، لنظر الدعوى الثالثة المقامة من ابنة الفنان رشوان توفيق ضد والدها، وقضت المحكمة برفضها، وبطلان عقد بيع فيلا بمدينة السادس من أكتوبر لابنته الثانية «هبة» بـ5 ملايين جنيه، بدعوى أنّ الأخيرة استغلت التوكيل العام الصادر منها لوالدها دون علمها.

طالبت ببطلان عقد البيع

الدعوى التي أقامتها ابنة الفنان رشوان توفيق ضد والدها وهي بطلان عقد بيع «فيلا السادس من أكتوبر»، لم تكن الأولى، بل الثالثة المُقامة منها، حيث طالبت ببطلان عقد بيع والدها لفيلا في مدينة 6 أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه لابنته الثانية الإعلامية هبة رشوان توفيق، بدعوى استغلالها التوكيل العام الصادر منها لوالدها دون علمها، على حد ما أدلت به من أقوال في الأوراق.