الهلال الأحمر: استمرار تقديم الخدمات الصحية للمهاجرين واللاجئين في 6 مناطق

أعلن الهلال الأحمر المصري، استمراره في تقديم الخدمات الصحية لضيوف مصر من المهاجرين واللاجئين في مناطق مختلفة بالقاهرة الكبرى، من خلال مشروع الصحة للجميع بالتعاون مع الصليب الأحمر الألماني والسويسري.

الخدمات شملت الكشوفات الطبية والعلاج المجاني

وأشار الهلال الأحمر، عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى تقديم الخدمات الصحية في أرض اللواء وعين شمس وعرب المعادي والتبة والعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، موضحا أن الخدمات شملت الكشوفات الطبية والعلاج المجاني، وتقديم ندوات توعوية صحية عن المواضيع المختلفة.

وأوضح الهلال الأحمر، أن المهاجر هو أي شخص يتحرك أو ينتقل عبر حدود دولية أو داخل دولة بعيدا عن مكان إقامته المعتاد، بغض النظر عن وضعه القانوني، أو ما إذا كانت الحركة طوعية أم لا، أو أسباب الحركة، وكذلك مدة الإقامة، فيما يعد اللاجئ شخص لا يستطيع العودة إلى بلده الأصلي، بسبب خوف مبرر من الاضطهاد أو الصراع أو العنف أو أي ظروف أخرى أدت إلى الإخلال بالنظام العام.