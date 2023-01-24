«مصري» يطرح أغنية بعنوان «لو بالنوايا» من ألبومه الجديد

طرح الفنان الشاب مصري، أغنية جديدة بعنوان «لو بالنوايا» من ضمن أغاني ألبومه الجديد «متركزيش»، عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو، وتعد هذه الأغنية هي ثالث أغاني الألبوم، بعد ما تم طرح أغنية «حلوة وغيارة» مطلع شهر يناير الجاري.

تعرف على صناع أغنية «متركزيش»

والأغنية من كلمات عصام حسني، وألحان أحمد عمار، وتوزيع موسيقي محمد عباس، مكس وماستر عمار خاطر، تنفيذ وتريات تامر غنيم، جيتار مصطفى نصر، كيبورد محمود شاهي، مهندس صوت بلال، والأغنية تم تسجيلها داخلستوديو «فايف» بالقاهرة.

ويقول مطلع الأغنية: «لو بالنوايا أنا كنت نفسي تكوني عايشة تكملي الأيام معايا بس قدرك تبقي بايعة وتبقي جزء من الحكاية.. اللي انتهت أجمل نهاية لما غبتي.. آه ساعتها الحزن خدني بس بعدك عني فادني وخدت منه درس عمري».

تفاصيل الألبوم الجديد.. يضم 6 أغاني

و جانبه، قال مصري، في بيان صحفي، إنه يقوم حاليًا على قدم وساق بوضع اللمسات الأخيرة على باقي أغاني الألبوم الجديد «متركزيش»، مشيرًا إلي أنه من المقرر أن يتضمن الألبوم 6 أغاني، تضم ألوانًا متنوعة من الموسيقي، منها درامية ورومانسية وسريعة ومقسوم لتناسب جميع الأذواق.

وأضاف أنه تم طرح ثلاث أغنيات من الألبوم حتى الآن، هم: «لو بالنوايا وحلوة وغيارة وحالة عامة»، على أن يتم طرح الثلاث أغنيات المتبقية من الألبوم على طريقة السينجل خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء منهم.

يذكر أن مصري، طرح العديد من الأغاني المتنوعة خلال العام الماضي، واستطاع من خلالهم أن يحقق من نجاحًا ملحوظًا وانتشارًا كبيرًا لدي الجمهور، حيث قدم أغنية سلملي عالندالة، عايم غرقان، مشاعر إيه، زنانة، فتحت بابها، خاينين، قبلة حياة وأنتي مجنونة وغيرها من الأغاني، التي حصلت على نسب مشاهدات عالية ونالت إعجاب الجمهور.