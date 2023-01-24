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الثلوج تجتاح مدينة جزائرية صحراوية في ظاهرة جوية نادرة الحدوث «فيديو»

كتب:

أحمد عادل موسى
04:11 م | الثلاثاء 24 يناير 2023
تساقط الثلوج

تساقط الثلوج

ظاهرة جوية أوروبية شهدتها ولاية بشار الجزائرية، صباح اليوم، إذ ظهرت الثلوج وهي تتساقط بكثافة، وتغطي منطقة صحراوية بني ونيف، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

الثلوج تغطي الكثبان الرملية

وغطت الثلوج الرمال في مشهد فريد من نوعه في هذه المنطقة الصحراوية، إذ تصل درجات الحرارة لـ6 درجات مئوية في النهار، أما أثناء الليل تصل إلى صفر درجة مئوية.

ارتفاع الثلوج بين 600 إلى 900 متر

وأصدرت الأرصاد الجوية في الجزائر، تحذيرات بسبب تساقط الثلوج الذي وصل ارتفاعه بين 600 إلى 900 متر في العديد من الولايات خاصة (بشار وجنوب تلمسان وجنوب سيدي بلعباس والبيض والنعامة).

 

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بقلم أحمد عادل موسى