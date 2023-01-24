الثلوج تجتاح مدينة جزائرية صحراوية في ظاهرة جوية نادرة الحدوث «فيديو»

ظاهرة جوية أوروبية شهدتها ولاية بشار الجزائرية، صباح اليوم، إذ ظهرت الثلوج وهي تتساقط بكثافة، وتغطي منطقة صحراوية بني ونيف، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

الثلوج تكسو الرمال للذهبية لصحراء الجزائر الشاسعة..

سبحان الله الخالق المبدع المصور .. pic.twitter.com/UZH78v9Bei — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) January 23, 2023

الثلوج تغطي الكثبان الرملية

وغطت الثلوج الرمال في مشهد فريد من نوعه في هذه المنطقة الصحراوية، إذ تصل درجات الحرارة لـ6 درجات مئوية في النهار، أما أثناء الليل تصل إلى صفر درجة مئوية.

ولاية بشار الصحراوية اليوم..، ماشاء الله تبارك الرحمن. pic.twitter.com/fQnB6sWEwQ — أبو البرآء الأندلسي (@Zaki_0800) January 24, 2023

ارتفاع الثلوج بين 600 إلى 900 متر

وأصدرت الأرصاد الجوية في الجزائر، تحذيرات بسبب تساقط الثلوج الذي وصل ارتفاعه بين 600 إلى 900 متر في العديد من الولايات خاصة (بشار وجنوب تلمسان وجنوب سيدي بلعباس والبيض والنعامة).