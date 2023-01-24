الثلوج تجتاح مدينة جزائرية صحراوية في ظاهرة جوية نادرة الحدوث «فيديو»
كتب:
أحمد عادل موسى
04:11 م | الثلاثاء 24 يناير 2023
تساقط الثلوج
ظاهرة جوية أوروبية شهدتها ولاية بشار الجزائرية، صباح اليوم، إذ ظهرت الثلوج وهي تتساقط بكثافة، وتغطي منطقة صحراوية بني ونيف، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».
الثلوج تكسو الرمال للذهبية لصحراء الجزائر الشاسعة..— hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) January 23, 2023
سبحان الله الخالق المبدع المصور .. pic.twitter.com/UZH78v9Bei
في #ظاهرة_نادرة جدا.. تساقط كثيف للثلوج في #بني_ونيف ولاية #بشار يرسم لوحة طبيعية رائعة #الجزائر #النهار #آخر_الأخبار #أخبار_الجزائر #طقس #طقس_اليوم #ثلوج #الثلوج_في_بشار #Algerie #EnnaharTV #EnnaharInfos #ActualitéAlgérie #Actualités #Neige #Hiver #Snow #Meteo pic.twitter.com/GikQojqHVT— Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) January 24, 2023
الثلوج تغطي الكثبان الرملية
وغطت الثلوج الرمال في مشهد فريد من نوعه في هذه المنطقة الصحراوية، إذ تصل درجات الحرارة لـ6 درجات مئوية في النهار، أما أثناء الليل تصل إلى صفر درجة مئوية.
ولاية بشار الصحراوية اليوم..، ماشاء الله تبارك الرحمن. pic.twitter.com/fQnB6sWEwQ— أبو البرآء الأندلسي (@Zaki_0800) January 24, 2023
ارتفاع الثلوج بين 600 إلى 900 متر
وأصدرت الأرصاد الجوية في الجزائر، تحذيرات بسبب تساقط الثلوج الذي وصل ارتفاعه بين 600 إلى 900 متر في العديد من الولايات خاصة (بشار وجنوب تلمسان وجنوب سيدي بلعباس والبيض والنعامة).
ولاية بشار الصحراوية اليوم..، ماشاء الله تبارك الرحمن. pic.twitter.com/fQnB6sWEwQ— أبو البرآء الأندلسي (@Zaki_0800) January 24, 2023