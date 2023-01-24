تطورات الحالة الصحية لـ حلمي بكر يكشفها صديقه المقرب

كشف الدكتور نور أبو حساب، الصديق المقرب للموسيقار حلمي بكر، الذي يتواجد معه في المستشفى، عن تطورات الحالة الصحية للأخير، إذ يخضع للعلاج داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة قبل أيام.

وهنا تعرف على الحالة الصحية لـ حلمي بكر، بحسب الدكتور لـ«الوطن»، أنّها تشهد تحسنًا كبيرًا خلال الساعات القليلة الماضية، ومن المُقرر خروجه من العناية المركزة غدًا الأربعاء، ليستكمل العلاج داخل غرفة عادية، لحين التماثل للشفاء بشكلٍ كامل.

تحسن حالة حلمي بكر

كما تابع نور أن الموسيقار حلمى بكر خلال الأيام الماضية، كان يواجه مشكلة فى ضربات القلب بسبب الكحة الشديدة، لكنها تحسنت بشكل كبير.

حلمي بكر يتعرض لوعكة صحية

يذكر أن الموسيقار حلمي بكر كان قد تعرض لوعكة صحية شديدة، بسبب إصابته بالتهاب رئوي حاد، وكشف عن مرضه ونقله إلى المستشفى، ولكن مؤخرا تحسن الالتهاب بشكل كبير عن ذى قبل.