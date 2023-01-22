تطورات الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر: لا يزال في العناية المركزة

تحرص نقابة المهن الموسيقية برئاسة مصطفى كامل، على نقل آخر تطورات الحالة الصحية للموسيقار الكبير حلمي بكر، بعد إيداعه إحدى المستشفيات وحجزه بغرفة العناية المركزة اليومين الماضيين، بهدف طمأنة جمهوره ومحبيه، في ظل تداول أنباء عن تدهور حالته الصحية، وهو ما نفته «الموسيقيين» من خلال إصدار بيان في الساعات الماضية، مؤكدة استقرار الحالة بشكل ملحوظ.

ويعاني حلمي بكر، من قصور في الكلي والكبد، فضلًا عن التهاب في الشعب الهوائية، وذلك حسب بيان النقابة، ويتواجد في غرفة العناية المركزة بهدف تنظيم ضربات القلب، لعدم ظهور أي مضاعفات.

دعم ومساندة

وطمأن الموسيقار الكبير، جمهوره على تطورات حالته الصحية، من خلال تصريحات تليفزيونية، وتأكيده أنه بخير، وما يهمه دعوات الناس له بالشفاء، ودعم نقابة الموسيقيين له ومساندته في هذه الأزمة.

وفد نقابة الموسيقيين

وكانت نقابة الموسيقيين، أرسلت مساء السبت، وفدًا من النقابة لمتابعة تطورات الحالة مع الفريق الطبي المعالج للملحن بكر، وطمأنة الجمهور في مصر والمنطقة العربية، وذلك بعد تداول صورته داخل غرفة العناية المركزة.