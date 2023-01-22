المنتجة ليلى محمد تزور حلمي بكر بالمستشفى وتطالب الجمهور بالدعاء له

حرصت المنتجة ليلى محمد، على زيارة الموسيقار حلمي بكر داخل غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة؛ للاطمئنان عليه عقب تعرضه لأزمة صحية استدعت احتجازه داخل المستشفى.

ونشرت «ليلى» صورة لها رفقة حلمي بكر عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلقت عليها قائلة: «على كل الغاليين على قلبي فضلاً وليس أمر الدعاء لـ حلمي بكر بالشفاء».

نقابة الموسيقيين تكشف تفاصيل حالة حلمي بكر

وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، قد كشفت عن تفاصيل الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر في بيان لها، مؤكدة أنه يعاني من قصور في الكلى والكبد، والتهاب في الشعب الهوائية، مشيرة إلى أن الطاقم الطبي المعالج له فضل احتجازه داخل العناية المركزة لتنظيم ضربات القلب لتجنب تعرضه لأي مضاعفات.

وأكدت النقابة في بيانها أن الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر مستقرة، نافية ما تردد بشأن تدهور الحالة خلال الأيام القليلة الماضية.

ويتابع الفنان حلمي عبدالباقي، عضو مجلس النقابة، حالة الموسيقار حلمي بكر أولاً بأول، وكذلك الطبيب عاطف إمام التي أوفدته النقابة للمستشفى لمتابعة تطورات حالة الموسيقار الكبير.