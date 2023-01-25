حوادث اليوم: شخص بحوزته 2.5 كيلو حشيش بالشرقية.. وسرقة مطعم بالتجمع

على مدار الـ 24 ساعة الأخيرة، استطاعت الأجهزة الأمنية المختلفة التابعة لوزارة الداخلية كشف ملابسات العديد من الجرائم والقضايا على مستوى محافظات الجمهورية، لذا تستعرض «الوطن» أهم حوادث اليوم التي أعلنت عنها وزارة الداخلية في الساعات الماضية.

إنقاذ ثلاث سيدات عقب احتجازهن في مصعد معطل في قصر النيل

في منطقة قصر النيل بالقاهرة، نجح رجال الحماية المدنية في إنقاذ ثلاث سيدات بعد احتجازهن داخل مصعد معطل داخل أحد العقارات، بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وتم إخراجهن دون وقوع أية إصابات بين السيدات.

سرقة مبلغ مالي من أحد المطاعم بعد كسر الخزينة بالتجمع

وفي منطقة التجمع بمحافظة القاهرة، نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات سرقة مبلغ مالي من أحد المطاعم بعد كسر الخزينة، وتبين بعد التحريات أن الجاني هو عامل سابق في المطعم وله معلومات جنائية سابقة ومقيم بالجيزة، وتم القبض عليه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

القبض على شخص بحوزته 2.5 كيلو حشيش في الشرقية

وفي محافظة الشرقية، تمكنت أجهزة الأمن من القبض على أحد الأشخاص، وله معلومات جنائية سابقة، أثناء استقلاله لسيارة ملاكي في «أبوحماد»، وكان بحوزته 2,5 كيلو جرام من مخدر الحشيش، مع كمية من مخدر البانجو وصلت إلى 25 كيلو جرام، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

محاولة تهريب أقراص مخدرة داخل لحم مجمد

وفي ميناء القاهرة الجوي، نجحت أجهزة الأمن في القبض على أحد الأشخاص، واتضح أنه مقيم في محافظة المنيا، أثناء إنهاء إجراءات سفره عبر متن إحدى الرحلات الجوية، وكان بحوزته عدد 2 لفافة لحم مُجمد، كان بداخلهما كميات من الأقراص المخدرة وتحديداً لعقارات الكبتاجون والترامادول»، حيث كانت الأقراص مخبأة داخل إحدى حقائبه.