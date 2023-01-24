مصرع شاب وإصابة طفل في حادثين متفرقين بالبحيرة.. أسماء

لقى قبل قليل، شاب مصرعه جراء سقوط سقف منزل أثناء الدم بجوار بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير وحرر محضر بالواقعة.

مصرع شاب في البحيرة

وبالانتقال إلي مكان الحادث تبين مصرع شاب يدعى«محمد.ح. م»، 24 سنة، مقيم أبو المطامير، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.

إصابة طفل في البحيرة

فيما استقبلت قبل قليل مستشفى إيتاي البارود العام طفلا مصابا جراء سقوطه من أعلى شجرة بقرية أبو منجود، وجاري عمل الفحوصات الطبية وتحرير محضر بالواقعة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث تبين إصابة" «محمد.ا.م. ق» 4 سنوات، مقيم أبو منجود، مصاب باشتباه مابعد الارتجاج واشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بالجمجمة واشتباه نزيف داخلي وكدمة بالعين اليمنى وكدمات متفرقه بالجسم، وجاري عمل اللازم والحالة تحت الملاحظة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.