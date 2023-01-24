أسعار دخول شواطئ الإسكندرية في إجازة نصف السنة.. فسحة على أد الأيد

أجواء مميزة تعيشها الإسكندرية خلال تلك الأيام مع اعتدال الطقس تزامنا مع بدء إجازة الفصل الدراسي الأول، الأمر الذي تبعه تشجيع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية كافة المواطنين على الذهاب إلى الشواطئ للاستمتاع بالسياحة الشتوية في عروس البحر الأبيض المتوسط.

جميع شواطئ الإسكندرية تفتح أبوابها أمام المواطنين

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، إن جميع شواطئ الإسكندرية تفتح أبوابها أمام المواطنين خلال تلك الآونة مع اعتدال الطقس، لافتاً إلى أنها فرصة لقضاء وقت مميز على الشواطئ في ظل انخفاض نسبة الإشغال خلال فترة الشتاء، وبأقل أسعار ممكنة.

سياحة شتوية مجانية في الإسكندرية

وأضاف اللواء جمال رشاد لـ«الوطن»، أن شواطئ الإسكندرية تعد متنفس لآلاف المواطنين من سكان محافظات الجمهورية بشكل عام ممن يخططون لقضاء إجازة شتوية مميزة بأقل التكلفة حيث يوجد شاطئين الجلوس فيهما بشكل مجاني يحصلون خلالها علي كرسي وشمسية دون أي رسوم، فبالتالي تصبح خروجة مجانية لأبناء الإسكندرية أو الوافدين إليها، بالإضافة إلى فتح الشواطئ العامة مفتوحة مجانا لممارسة الرياضة والتمشية والصيد.

«خروجة على أد الايد» في الإسكندرية

وأشار إلى وجود «خروجة على أد الايد» في الإسكندرية المتمثلة في الشواطئ العامة حيث رسم دخول الفرد 5 جنيهات مقابل الحصول على كرسي وشمسية واستعمال كافة المرافق، لافتاً إلى وجود شواطئ مميزة من 10 إلى 15 جنيها، بالإضافة إلى شواطئ سياحية يصل أعلى مبلغ دخول فيها إلى 25 جنيها للفرد، مع السماح بدخول المأكولات والمشروبات من الخارج، بالإضافة إلى أن بعض الشواطئ تحوي كافتريات ومناطق ألعاب أطفال جميلة.