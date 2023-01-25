«التموين» تستعد لضخ سلع فبراير بمنافذ البقالين وصرفها لأصحاب البطاقات

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، لصرف السلع التموينية المستحقة لحاملي البطاقات عن شهر فبراير المقبل، من خلال استعداد الشركة القابضة للصناعات الغذائية في ضخ السلع والمقررات لمخازن الجملة التابعة لها والبالغ عددها 1500 مخزن جملة على مستوى الجمهورية، والتي تقوم بمد منافذ البقالين بالسلع التموينية لصرفها لمستحقي الدعم.

قائمة السلع التموينية

وقالت مصادر خاصة لـ«الوطن» إن قائمة السلع التموينية عن شهر فبراير المقبل ربما تشهد استقرارا وثباتا في أسعار السلع الأساسية التي تصرف كحصص للمستفيدين من الدعم وخاصة سلع «الزيت والسكر والأرز»، موضحة أن سعر الزيت هو 25 جنيها للزجاجة 800 مللي التي توفرها الوزارة لأصحاب البطاقات، فيما يأتي سعر الأرز 10.50 جنيهات، أما سعر السكر فثابت عند 10.50 جنيها أيضا.

حصة بطاقة التموين

ويقوم 40 ألف منفذ بقال تمويني بصرف حصص مختلفة من السلع لبطاقات التموين وفقا لعدد الأفراد المدرجين عليها، إذ يحص الفرد الواحد المقيد على البطاقة على 2 كيس من السكر وزجاجة زيت وكيس أرز، ويتم مضاعفة الحصة وفقا لعدد الأفراد.

فيما تحدد وزارة التموين والتجارة الداخلية، حد أقصى لحصة الزيت تحديدا على البطاقة التموينية، إذ يشمل الحد الأقصى لعدد زجاجات الزيت المستحق للأسرة على 4 زجاجات زيت، وحتى وإن زاد عدد أفراد البطاقة عن 4 أفراد.