عاجل.. قناة القاهرة الإخبارية: إقالة حكام 5 مدن أوكرانية و4 من مساعدي وزراء

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الحكومة الأوكرانية أعلنت منذ قليل، إقالة حكام «كييف وخيرسون وزابوريجيا وسومي ودبنيبرو»، وأربعة مساعدي وزراء من مناصبهم، بعد كشف فضيحة فساد تتعلق بمعدات الجيش في خضم الأزمة الروسية للبلاد.

وتأتي الإقالات والاستقالات المتتالية، بعد كشف وسائل إعلام عن عقد للعام 2023 بشأن منتجات غذائية للجيش، بسعر مبالغ فيه، وهذه أول فضيحة فساد تُكشف في وزارة الدفاع منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية.