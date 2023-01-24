أمريكا وألمانيا تستعدان لإرسال دبابات إلى أوكرانيا

ذكر مسؤولون أمريكيون، أن الولايات المتحدة تتجه إلى إرسال دبابات أبرامز إلى أوكرانيا، مشيرين إلى أنه قد يتم إعلان ذلك هذا الأسبوع.

وبدوره، قال رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا، إنه لا يمكن لبلاده إرسال دبابات ليوبارد الألمانية إلى أوكرانيا لأنها ضرورية لأمن بلاده، في الوقت الذي أعلنت فيه ألمانيا الاتحادية، أنها ستمنح موافقتها لبولندا على إرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا هذا الأسبوع بحسب قناة «العربية».