مساعد رئيس تحرير «الوطن»: معرض الكتاب يتضمن مبادرات ثقافية وخدمات رقمية

قال الكاتب الصحفي إمام أحمد، مساعد رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إنَّ معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الحالية سيشهد العديد من المبادرات التي سيتمّ طرحها على مدار 12 يومًا، لافتًا إلى أنَّ هناك اهتمام كبير بثقافة الطفل من خلال أجنحة مخصصة للطفل وأدب الطفل، مع تنظيم رحلات من المدن الحضارية الجديدة التي قضت على العشوائيات إلى معرض الكتاب.

أسعار منخفضة للكتب تبدأ من جنيهين

وأوضح «أحمد» في مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، أنَّ المعرض يتضمن مبادرة «الثقافة والفن للجميع» والتي تطرح الكتب بأسعار منخفضة تبدأ من جنيهين إلى 20 جنيهًا، بما يؤكّد أنَّ هناك اهتمامًا كبيرًا بالنشء والطفولة وهو أمر مرحب به من الجميع، مشيرًا إلى أنَّ مبادرة «وعي» هي إحدى المبادرات التثقيفية التي أطلقتها وزارة الثقافة وتهدف إلى توفير الكتب في عدة مجالات وبأسعار بسيطة تناسب القراء من مختلف الطبقات.

وأشار الكاتب الصحفي إلى أنَّ مبادرة «حياة كريمة» تشارك بجناح مخصص لها في معرض الكتاب في عامها الرابع في تنمية الريف المصري، لتعريف القراء بما يحدث على أرض الواقع في الأمور التنموية على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنَّ هناك أكثر من 1000 دار نشر تشارك في المعرض من 53 دولة حول العالم ومنها دول تشارك لأول مرة مثل المجر.

خدمات رقمية بمعرض الكتاب

وأكّد مساعد رئيس تحرير جريدة «الوطن»، أنَّ هناك مجموعة من الخدمات الرقمية تمّ إطلاقها لخدمة زوار المعرض ومنها خدمة البيع الإلكتروني وحجز التذاكر المسبقة من خلال منصة وفرتها إدارة المعرض، إضافة لخدمة توصيل الكتب إلى المنزل ليتمكّن الجميع من اقتناء الكتب.