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أول تعليق لـ رشوان توفيق بعد خسارة ابنته قضيتها ضده

كتب:

أحمد حسين صوان
04:16 م | الثلاثاء 24 يناير 2023
رشوان توفيق

رشوان توفيق

علق الفنان رشوان توفيق، على رفض الدعوى المقامة ضده من «آية» ابنته، في بطلان عقد بيع «فيلا بمدينة السادس من أكتوبر»، داعيًا لها بالهداية، حيث قال: «ربنا يهديها».

ابنتي تسلم عقلها لمجموعة من الأشخاص المُحيطين بها

وقال رشوان توفيق لـ«الوطن»، إن ابنته «آية» تسلم عقلها لمجموعة من الأشخاص المُحيطين بها، متابعًا «هم اللي أقنعوها ترفع دعوى قضائية ضد أبوها، لكن لا أملك إلا إني أدعو لها بالهداية».

وكانت محكمة الاستئناف، قضت اليوم الثلاثاء، برفض الدعوى المقامة من آية، ابنة الفنان رشوان توفيق، ضد والدها، في بطلان عقد بيع فيلا بمدينة السادس من أكتوبر.

تفاصيل دعوى قضائية لبطلان عقد بيع فيلا بمدينة 6 أكتوبر

يذكر أنّ آية رشوان توفيق، طالبت ببطلان عقد بيع والدها لفيلا في مدينة 6 أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه لابنته الثانية الإعلامية هبة رشوان توفيق، بدعوى استغلالها التوكيل العام الصادر منها لوالدها دون علمها، على حد ما أدلت به من أقوال في الأوراق.

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حجز دعوى ابنة رشوان توفيق ببطلان عقد بيع فيلا بمدينة أكتوبر لـ24 يناير
بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.