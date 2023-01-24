استقرار أسعار الذرة في بورصة شيكاغو وسط توقعات بزيادة الطلب العالمي

استقرت العقود الآجلة للذرة في شيكاغو فوق 6.7 دولار للبوشل (27 كيلو تقريبا)، وهي أسعار غير بعيدة عن أعلى مستوى لها في شهرين عند 6.8 دولار الذي سجلته في 17 يناير، وسط اضطرابات في سلسلة التوريد، وزيادة تكاليف الإنتاج، ونمو الطلب العالمي.

تداعيات الأزمة في أوكرانيا

واستمرت الأزمة المستمرة في أوكرانيا، التي تمثل 15% من صادرات الذرة العالمية، جنبًا إلى جنب مع تأخر الإنتاج الزراعي في الولايات المتحدة، وفي ظل الطقس الجاف في بلدان أمريكا الجنوبية، في التأثير على الإنتاج.

وقدرت وزارة الزراعة الأمريكية إجمالي إنتاج الذرة في عام 2022 بنحو 13.730 مليار بوشل، بانخفاض 1.4% عن أحدث تقديرات نوفمبر وبنسبة 9% عن تقديرات عام 2021 البالغة 15.074 مليار بوشل.

وفي الوقت نفسه، شهد الطلب من كبار المستهلكين في الولايات المتحدة والصين، وخاصة في صناعات مثل قطاع الأعلاف الحيوانية، مزيدًا من الانتعاش.

تعزيز المشتريات في الصين

ومن المقرر أن تعزز الصين مشترياتها من الذرة بعد إعادة فتح اقتصادها بعد عمليات الإغلاق المطولة لكوفيد 19.

وتتوقع منصة تريدينج إيكونوميكس تداول الذرة عند 6.86 دولار للبوشل بنهاية الربع الجاري، وأن يجرى تداوله عند 7.35 في غضون 12 شهرًا.

تاريخياً وصلت أسعار الذرة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 8.43 في أغسطس من عام 2012.

وتضم قائمة أكبر مصدري الذرة كل من الولايات المتحدة والأرجنتين والبرازيل وأوكرانيا وفرنسا. وفي عام 2020 حقق خمسة منهم أكثر من 75% من إجمالي المبيعات.

تتاح العقود الآجلة للذرة متاحة للتداول في بورصة شيكاغو للتجارة (CBOT) التي تأسس عام 1848 وهو أحد البورصات الرائدة للعقود الآجلة، ويتداول أكثر من 3600 عضو/ مساهم في بورصة شيكاغو التجارية في 50 من منتجات العقود الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية عن طريق المزاد المفتوح والإلكتروني.