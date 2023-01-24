خطوات تسجيل استمارة امتحانات الدبلومات الفنية 2023 لمختلف التخصصات

أتاحت وزارة التربية والتعليم الفني، تسجيل استمارة امتحانات الدبلومات الفنية 2023، وسجل بعض الطلاب بياناتهم وقدموا طلباتهم لخوض امتحانات هذا العام، لكن هناك العديد في حاجة لمعرفة خطوات التسجيل ورابط الدخول.

وتأتي خطوات تسجيل استمارة امتحانات الدبلومات الفنية 2023، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم كما يلي:

تسجيل استمارة امتحانات الدبلومات الفنية 2023

وعلى الراغبين في تسجيل استمارة امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدخول على رابط مخصص لذلك، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم.

ويمكن الدخول على رابط تسجيل استمارة الدبلومات الفنية من خلال الضغط هنا.

وبعد الدخول على الرابط أعلاه، يجرى الضغط على تسجيل الاستمارة الإلكترونية لإتمام شهادة الدبلومات الفنية 2023.

- الضغط على تسجيل الدخول.

- إدخال البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365.

- ويمكن الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي.

- كتابة بيانات الطالب وتخصصه لطباعة الاستمارة.

الدبلومات الفنية 2023

وأتاحت وزارة التربية والتعليم، رابط تسجيل استمارة الدبلومات لمختلف التخصصات «الصناعي، والتجاري، والفندقي، والزراعي» بنظاميها الثلاث والخمس سنوات.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان سابق لها، موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2023 للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية السبت 27 مايو، وفق بيان وزارة التربية والتعليم الفني.