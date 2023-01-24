الناشرون: «القاهرة» أيقونة المعارض العربية.. والخصومات تصل إلى 80%

معرض الكتاب حدث ثقافى دولى ينتظره الناشرون المصريون والعرب على السواء، وأكد سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، أن مصر طوال 54 عاماً قدمت الكثير من الدعم لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، مؤكداً أنه أكبر المعارض العربية على الإطلاق منذ أن كان بأرض المعارض فى الجزيرة، ثم مدينة نصر، إلى أن انتقلنا إلى القاهرة الجديدة.

رئيس «الاتحاد»: 707 ناشرين وتوكيلات مصرية يشاركون رغم تحديات الأزمة العالمية على الصناعة

وأضاف سعيد عبده أن المعرض يشارك به هذا العام 707 ناشرين وتوكيلات مصرية، وتظهر هذه الدورة من خلال تبنى معظم القضايا المهمة التى تواجه صناعة النشر، ورغم كل التحديات التى تواجه مصر والعالم وسط الأحداث العالمية التى تجرى الآن بعد جائحة كورونا، ثم أزمة روسيا وأوكرانيا التى لها تأثير كبير على مجريات الأمور وعلى صناعة النشر، وهى من الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت إلى أن مصر من أوائل الدول العربية التى أقامت معرضاً رسمياً للكتاب وسط تحديات جائحة كورونا، وكان الناشر المصرى حريصاً على المشاركة فى هذا المعرض، موضحاً أنه رغم ظروف كل الناشرين المصريين، فإنهم حرصوا على المشاركة فى المعرض، والاستعداد للمعرض بالعناوين والإصدارات الجديدة رغم ارتفاع أسعار كل مدخلات الصناعة من ورق وأحبار وخلافه، مع تقديم عروض خاصة على كل الإصدارات.

وعن أسعار الكتب، قال: يقدم الناشر المصرى خصماً يصل إلى 30% لذوى الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن نسب خصم تتدرج من 20% إلى 80% على الإصدارات، فضلاً عن تقديم مجموعات كتب من 2 جنيه لـ20 جنيهاً، كما تم استيعاب جميع الناشرين حديثى الالتحاق بمهنة النشر، ولا تسرى عليهم شروط الالتحاق بالمعرض، وتم تخصيص جناح لعرض إصداراتهم وإعطائهم الفرصة للوجود واكتساب خبرات من خلال المشاركة بالمعرض.

وكشف سعيد عبده أنّه تم الاتفاق مع بنك مصر لإتاحة خدمة بيع كتب معرض القاهرة الدولى للكتاب من خلال التقسيط عبر فيزا البنك، على أن يكون السداد خلال فترة تتراوح بين 6 شهور وسنة حسب حاجة العميل، موضحاً أن هذه الخدمة ستكون متوافرة لدى جميع المؤسسات والهيئات المشاركة فى المعرض من خلال اتحاد الناشرين، وأن الاتحاد نسق مع بنك مصر للإسراع بتوفير ماكينات فيزا للناشرين من خلال إجراءات ميسرة، لا تتطلب سوى صور من السجل التجارى، وصورة من البطاقة الضريبية، والبطاقة الشخصية.

رئيس «الناشرين العرب»: لم نتلقَّ أى اعتذارات.. وسمحنا للبنانيين بسداد الاشتراك بالجنيه

ونقل محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، تحية الناشرين من الدول العربية على جميع التسهيلات التى قدمتها وزارة الثقافة من أجل مشاركتهم وإتاحة الفرصة لوجودهم فى أكبر معرض فى الشرق الأوسط، قائلاً: إن معرض القاهرة الدولى للكتاب هو أيقونة ودرة المعارض العربية والأجنبية، وأثبت وجوده بين المعارض ولدى القراء، لسبب بسيط هو أن كل صُناع الكتاب فى العالم العربى والدول الأجنبية، سواء كانوا كتاباً أو ناشرين أو مصممين أو أصحاب مطابع، يحرصون على الوجود فى معرض الكتاب كل عام، حتى لو لم تكن لديهم أجنحة فى معرض القاهرة.

وتحدث «رشاد» عن تأثير الظروف الدولية على اقتصاديات صناعة النشر، قائلاً إن مبيعات الناشرين العرب انخفضت بنسبة 95% فى عام 2020 مقارنة بعام 2019، بسبب هذه الظروف، ورغم الظروف التى يعيشها العالم على خلفية جائحة كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية، فإن صناعة النشر العربى أكثر صناعة تأثرت بالتداعيات السلبية لهذه الظروف، حيث انخفضت مبيعات الناشرين العرب، وأشار إلى أنه رغم هذه الظروف، فإن عدد الناشرين العرب من خارج مصر يتجاوز عدد المشاركين فى العام الماضى، ولم يعتذر أى ناشر عربى عن عدم الحضور لمعرض القاهرة هذا العام.

وأضاف لـ«الوطن»: كما أن معرض القاهرة الدولى للكتاب هو أقدم معرض رسمى للكتاب تنظمه الدولة، والذى بدأ فى 1969، ويشارك فى معرض القاهرة هذا العام عدد ناشرين عرب أكبر من العام الماضى، خاصة مع تيسير المشاركة من جانب وزارة الثقافة للناشر العربى، ولا توجد دار نشر عربية اعتذرت عن عدم المشاركة هذا العام، مشيراً إلى أن معرض القاهرة يسمح للناشرين اللبنانيين بسداد الاشتراك بالجنيه المصرى نظراً للظروف الاقتصادية الموجودة فى لبنان، كما تتيح الوزارة للناشرين تسديد الاشتراك خلال أيام المعرض بدلاً من السداد المسبق.

وتابع قائلاً: هناك نوع من العدالة بالنسبة لهم من خلال إجراء قرعة علنية لتسكين الناشرين للمساواة بين الجميع، مشيراً إلى أن الاتحاد يضم أكثر من 18 اتحاداً محلياً، من موريتانيا إلى سلطنة عمان، مؤكداً أنه سيتم تنظيم سلسلة من الفعاليات والورش المهنية المعنية بالنهوض بصناعة النشر.

وأكد «رشاد» أن المشاركين فى صالة 3 (جناح الناشرين العرب) سيقدمون خصومات من 30 - 70% تشجيعاً للقراء، فضلاً عن خصومات خاصة للطلاب ولذوى الهمم، وذلك تأكيداً على وجود الناشرين العرب وحبهم لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، وسيتم توزيع كتيب على الزوار، بحيث يتعرف الجمهور على هذه الخصومات ودور النشر التى تقدم الخصومات، مؤكداً أن زوار معرض الكتاب يحرصون على اقتناء الكتب من دور النشر العربية المرتبطين بها، وإلا لما تحمس الناشر العربى للمشاركة.