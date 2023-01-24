أحمد موسى: الأهلي يسير بخطى ناجحة في الدوري.. والزمالك أحزن جمهوره

خصص الإعلامي أحمد موسى، الفقرة الأولى من حلقته اليوم في برنامجه «على مسئوليتي»، على شاشة «صدى البلد» للحديث عن الشأن الرياضي في مصر، إذ بدأ الحلقة بإشادته بأداء النادي الأهلي في مباراته ضد البنك الأهلي في بطولة الدوري العام، مشيرا إلى أن محمد شريف الحريف المخيف أحرز هدف في غاية الروعة.

النادي الأهلي يسير بخطى ثابتة

أضاف «موسى»، أن النادي الأهلي يسير بخطى ثابتة وناجحة في بطولة الدوري العام، كما أن محمد شريف يواصل التسجيل، كما أن المباراة تشهد أداء جيد من قبل لاعبي النادي الأهلي، فمباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في غاية الروعة.

جماهير الزمالك لا تستحق ما يحدث لفريقها

فيما علق الإعلامي أحمد موسى، على هزيمة الزمالك أمام غزل المحلة، بأن الجماهير لا تستحق ما يحدث لفريقها، «ثلاث مباريات للزمالك بدون مكسب، هناك مشكلة في الدفاع والهجوم في فريق نادي الزمالك، وفريق غزل المحلة أدى مباراة قوية أمام الزمالك»، موضحًا أن دفاع الزمالك بدون لياقة بدنية وغزل المحلة قدم مباراة قوية، متابعا أن الزمالك استسلم أمام غزل المحلة وأحزن جمهوره.