خطوات استخراج تصريح عمل لأول مرة إلكترونيا.. خدمة متاحة لـ12 دولة

تيسيرا على المواطنين وفي إطار تطبيق استخدام التكنولوجيا الحديثة، أعلنت وزارة الداخلية، منذ قليل، إطلاق خدمة جديدة لإصدار تصريح العمل «أول مرة» عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.

وتهدف وزارة الداخلية بإطلاق خدمة تصريح العمل لأول مرة إلكترونيا، للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية الإلكترونية التي تقدمها قطاعات الوزارة، وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر.

خطوات إصدار تصاريح العمل لأول مرة إلكترونيا

ويمكن إصدار تصاريح العمل لأول مرة إلكترونيا عن طريق الدخول إلى موقع وزارة الداخلية من هنا.

ثم الضغط على خيار تصاريح العمل لأول مرة.

سيتطلب منك تسجيل الدخول اكتب البريد وحسابك والرقم السري.

إذا لم يكن لديك حساب من قبل قم بتسجيل الدخول إلى الموقع عن طريق كتابة الاسم رباعي كما مدون بالبطاقة.

كتابة البريد الإلكتروني والجنسية.

تحديد تصريح العمل لأي دولة.

وسداد الرسوم المقررة التي يجرى تحديدها.

وأطلقت وزارة الداخلية تلك الخدمة لبعض الدول كمرحلة أولى وهي:(الإمارات العربية المتحدة - الكويت - قطر - ماليزيا - إندونيسيا - المالديف - بولندا - اليونان- المجر - أسبانيا - السويد - سويسرا).