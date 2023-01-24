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عامل يحرر محضرا بتصدعات وتشققات بعقار في العمرانية

كتب:

جيهان عبد العزيز
11:03 م | الثلاثاء 24 يناير 2023
عقار (أرشيفية)

عقار (أرشيفية)

حرر عامل دوكو سيارات، محضرا بقسم العمرانية بتصدعات وتشققات بالعقار سكنه، على الفور أمر اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، المقدم أحمد ماهر رئيس مباحث العمرانية، بالتوجه سريعا إلى مكان العقار الكائن بشارع طنطا خلف قاعة سيد درويش بدائرة القسم.

المعاينة تكشف وجود 7 أسر بالعقار

بالانتقال والفحص، تبين أن عقار العمرانية مكون من أرضي و4 طوابق، ويوجد به تصدعات وتشققات بأجزاء من السلم والحوائط، ويوجد به 9 شقق من بينها 2  خالية من السكان، و7 شقق أخرى مأهولة بالسكان.

وعلى الفور، تم إبلاغ حي العمرانية وحضرت لجنة من المهندسين، وتبين أن العقار صادر له  قرار ترميم، ولم يتم تنفيذه، وتحرر محضر بعدم التنفيذ من قبل مهندسين حي العمرانية، وجار إخلاء العقار من الأسر بدون المنقولات، خوفا على أرواحهم لحين قرار اللجنة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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