تفاصيل قرار إزالة عقار الشواربي.. خرج من الطراز المعماري

كشف اللواء عادل توفيق برغش، رئيس حي عابدين في القاهرة، تفاصيل قرار إزالة عقار شارع الشواربي الذي يضم مقر منطقة القاهرة لكرة القدم، بسبب الخطورة الداهمة للعقار، مؤكدًا أنّ العقار قديم عبارة عن أرضي ودور، وفيه شقتين بالدور الأرضي، واحدة تتبع منطقة القاهرة لكرة القدم والأخرى تشغلها شركة.

وأشار إلى أنّ أجزاء سقطت بالفعل وصدر له قرار تنكيس من قبل، ولم يتحرك أحد من الموجودين بالعقار إلى أن ساءت حالة العقار، وهذا ما أكدته لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وهي لجنة مستقلة لا تتبع الحي، وأصدرت قرارا بإزالة العقار حفاظا على سلامة المواطنين، وأخطر الموجودون بالعقار، وتقدموا بتظلمات وجارٍ فحصها حاليا والبت فيها بواسطة لجنة التظلمات من أساتذة كلية الهندسة، وليس للحي أي علاقة بتحديد القرار النهائي بشأن العقار وفي انتظار البت في التظلمات.

تردي حالة عقار الشواربي

وأضاف رئيس الحي لـ«الوطن»، أنّ العقار خرج من الطراز المعماري من فترة طويلة بسبب تردي حالته وبالتالي لا صحة لما يتردد عن أنّ المبنى طراز معماري، مؤكدًا أنّ العقار مثله مثل أي عقار يتم اتخاذ ما يلزم بشأن حالته، وأي قرار إخلاء يتم تنفيذه بواسطة قسم الشرطة، مشيرا إلى أنّه في حالة تطبيق قرار الهدم ينفذ صاحب العقار، ولو تعثر السكان في التنفيذ يقوم الحي من خلال مقاول الحي بالتنفيذ مع إدراج المديونية على قطعة الأرض أو المبنى.

حالة العقار

وأشارتقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، أن العقار تعرض لحدوث انهيار ببعض الأسقف الداخلية، مع وجود ترخيم منتشر ببعض الأسقف يهدد بالسقوط في أي لحظة مع سوء حالة بلاطات جميع البلكونات وشروخ حوائط الواجهة وحالة العقار الإنشائية الراهنة تشكل خطورة داهمة.