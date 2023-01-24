«الأورمان» لعلاج السرطان.. «شفاء وحنان»

بدأ مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر، كحلم تحول إلى فكرة وطموح كبير ثم أصبح واقعاً وصرحاً طبياً عملاقاً يقدم علاجاً لمرضى السرطان من كل المحافظات وليس الصعيد فحسب.

وكان الواقع فى بداية الفكرة يوحى باستحالة التطبيق، لكن الطموح الكبير حطم المعوقات، وجرى وضع حجر الأساس عام 2016 وبدأ الإنشاء على مساحة 15 ألف متر، بدعم كبير من الدولة والمجتمع المدنى وآلاف المتبرعين الذين وثقوا فى الحلم وقدموا كل ما يمكن تقديمه لتنفيذه على أعلى مستوى.

فتح مستشفى شفاء الأورمان ذراعيه للمرضى من سكان 6 محافظات هى: الأقصر، سوهاج، قنا، أسوان، البحر الأحمر والوادى الجديد، ليتوافد على المستشفى المواطنون من كل مكان، وعملت إدارة المستشفى على توفير الراحة التامة للمرضى، معتبرة أنه يكفى ما بهم من مرض وقدمت لهم كل ما يمكن أن يحتاج إليه المريض وقت علاجه فى المستشفى من علاج ورعاية.

ولم يكتف القائمون على المستشفى بما حققوه وهم يسعون دائماً إلى التوسع وتقديم كل ما هو متميز وحديث للمرضى، وهو ما يستوجب منا فى «الوطن» توجيه التحية والتقدير لهم من خلال استعراض جهودهم المقدرة.

«الوطن» داخل المستشفى.. ابتسامات الأمل تستقبل المرضى.. والعلاج بالمجان

إلى مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر يأتى المريض محملاً بالأعباء والهموم ويعانى الآلام، لكن بمجرد الدخول من باب المستشفى يجد نفسه فى واحة للشفاء والراحة، والجميع يقابله بابتسامة أمل، وبأنه يمكن أن يستكمل حياته الطبيعية بعد استكمال العلاج، كما أنه لا يفكر فى أى تكاليف مادية، فالمستشفى يقدم كل خدماته بالمجان وبأعلى مستويات الجودة العالمية، والتى تأخذ المريض فى مراحل تدريجية حتى تصل به إلى بر الأمان.

خلايا نحل من الأطباء والممرضين والفنيين والإداريين لخدمة المرضى وذويهم

يعيش المستشفى كخلية نحل، كل مرحلة تسلم الأخرى، بداية من استقبال المريض وتوقيع الكشف الطبى، وبعدها إلى الأشعات والتحاليل الطبية، ثم إلى العيادات التخصصية وتحديد ما يحتاج إليه المريض وفى حالة الحاجة لإجراء عملية جراحية يتم حجز المريض ويتحمل المستشفى كافة النفقات التى يحتاج إليها، سواء كان رجلاً أو سيدة أو طفلاً.

قضت «الوطن» يوماً مع إحدى مريضات السرطان بمستشفى الأورمان فى الأقصر، حيث جاءت محملة بالأعباء وهى تبحث عن علاج الأورام السرطانية التى أصابتها، حيث جاءت عبير خالد، من محافظة الوادى الجديد، فهى تعانى من ورم فى المعدة وتتلقى العلاج الكيميائى منذ أكثر من عام، وبحسب المريضة، فإن البداية كانت بالدخول إلى مكتب السكرتارية الطبية، للحصول على رقم كشف، ثم دخول المعمل، لإجراء عملية سحب عينات دم وقياس الضغط والسكر والطول والحرارة ونسبة الأكسجين فى الدم، ثم الانتظار فى فناء المستشفى، حتى يأتى دور المريض، وكل شىء يتم بنظام وترتيب.

«عبير» تأتى من الوادى الجديد للحصول على «الكيماوى» أسبوعياً

بوجه باسم وراضٍ وجسد نحيل، تقف «عبير» صابرة ومتحدية ذلك المرض الذى استوطن جسدها وتسعى للعلاج فى مستشفى شفاء الأورمان منذ عام، تأتى من بلدها، الوادى الجديد، لتلقى جرعات العلاج الكيماوى، حتى تستطيع الفتك بهذا المرض قبل أن يفتك بها، حامدة لله وشاكرة على هذا الابتلاء، وتقول: لست أفضل من سيدنا أيوب عند الله حينما ابتلاه الله بالمرض.

دخلت «عبير» إلى الطبيب المختص فى علاج أورام المعدة، ويتم إجراء تحاليل وفحوصات طبية لمعرفة حالة المريضة وما الذى تحتاجه، وبعد الاطلاع، وجد أن المريضة تحتاج إلى الحصول على جلسة كيماوى، وتكون عبر وضع كانيولا فى يد المريضة ومن ثم أخذ الجرعة والتى تستغرق نحو ساعتين، ثم الاستراحة والخروج، حسب تعليمات الطبيب.

المريضة تقول إنها تأتى كل أسبوع، لإجراء الكشف وحسب الكشف والتحاليل والأشعات يتم تحديد طريقة العلاج إما بالعلاج الإشعاعى أو بالحصول على جلسة كيماوى، أو بالعلاج العادى، بوجه باسم تشيد بالخدمة الطبية التى كانت على أعلى مستوى بحسب ما أكدت، وبسبب هذه المعاملة اللائقة، قررت أن تتبرع للمستشفى لكى تكمل مهمتها فى علاج مرضى السرطان.

حال «عبير» هو حال آلاف المرضى الذين يترددون وكل منهم لديه مرض مختلف ويبحث عن العلاج، وهنا فى مستشفى شفاء الأورمان، يجد كل منهم ما يسعى إليه. وقال خالد حامد من محافظة سوهاج: عندما احتجت إلى أخذ جرعات الكيماوى وصعب عليّا أن أتنقل يومياً من محافظتى إلى الأقصر وجدت هنا الإقامة والضيافة وتقديم الوجبات المجانية طوال الإقامة، ولم أتحمل جنيهاً واحداً خلال كل هذه الفترة.

«خديجة» تصطحب نجلها لاستكمال علاجه

وأكدت «خديجة» أن ابنها أحمد محمود، 8 سنوات، واكتشفنا وجود أورام سرطانية ولا نستطيع حتى توفير جرعات العلاج له، ولما جئنا إلى هنا وجدنا كل شىء بالمجان، حتى نفسية ابنى تغيرت وهم يعاملون الأطفال هنا، مثل أبنائهم تماماً، والحمد لله حاله تغير إلى الأفضل، وسنستمر هنا إلى أن يكتمل شفاؤه.

ووجّهت الشكر لكل القائمين على المستشفى وللدولة للوقوف معها فى محنتها وعلاج ابنها، ودعت مؤسسات المجتمع المدنى لدعم المستشفى حتى تستمر مسيرتها فى العطاء وعلاج كل أهالى جنوب الصعيد.