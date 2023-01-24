السيطرة على مشاجرة بين طلاب أمام مدرسة بالمنيا دون وقوع إصابات

سيطرت الأجهزة الأمنية على مشاجرة بين طلاب مدرسة إعدادي بالوحدة المحلية لقرية صفط الخمار في غرب مركز المنيا، دون إصابات، بعد حدوث تشابك بالأيدي بسبب مشادات كلامية، عقب انتهاء الامتحانات.

مشاجرة أمام مدرسة في المنيا

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب مشاجرة، بين الطلاب، أمام المدرسة الإعدادية، بقرية الشيخ عيسي بالوحدة المحلية لصفط الخمار في غرب مركز المنيا.

تفريق الطلاب وإنهاء المشاجرة

بانتقال الأجهزة الأمنية، تبين أن المشاجرة بدأت بمشادة كلامية بين الطلاب عقب خروجهم من الامتحان، حيث حدث بينهم تشابك بالأيدي دون إصابات وقد انتقل رجال إدارة البحث الجنائي وسيطروا على المشاجرة وتمكنوا من تفريقها، وتم تحرير محضر، وإخطار النيابة العامة للتصرف.

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الامتحانات داخل اللجان المنتشرة في 9 إدارات تعليمية، وسوف تنتهي الامتحانات غدا الأربعاء، لتبدأ إجازة نصف العام، ومن المقرر ظهور النتيجة بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات داخل الكنترول من ثم إعلانها علي الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا ومديرية التربية والتعليم.