إصابة عامل سقط من قطار وموظف انقلبت به دراجة نارية في المنيا

أصيب عامل سقط من قطار، أمام مزلقان قرية أتليدم في مركز أبوقرقاص جنوب المنيا، لاختلال توازنه، وموظف انقلبت به دراجة نارية بطريق مصر أسوان الزراعي السريع، أمام قرية منسافيس في جنوب محافظة المنيا، بسبب السرعة.

انقلاب دراجة بخارية بأبوقرقاص

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب دراجة بخارية بالطريق الزراعي السريع مصر- أسوان، أمام قرية منسافيس التابعة للوحدة المحلية بأبيوها في مركز أبوقرقاص، بسبب السرعة، واختلال عجلة القيادة، مما أسفر عن إصابة عادل سيد حسن 42 عاما، موظف، بسحجات وكدمات واشتباه ارتجاج، وتم نقله لمستشفي أبوقرقاص المركزي لتلقي العلاج، وتم التحفظ على الدراجة النارية تحت تصرف النيابة العامة.

سقوط عامل من قطار

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بسقوط النميري عبد العال أحمد 43 عاما، عامل، يقيم بمحافظة أسيوط، من قطار، أمام مزلقان قرية أتليدم في مركز أبوقرقاص، بسبب اختلال توازنه، مما أسفر عن إصابته بكسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.