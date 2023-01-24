مصرع شخص في انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي المنيا

لقى شخص مصرعه في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز ملوي جنوب المنيا، وجرى نقله إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

انقلاب سيارة ربع نقل بالصحراوي

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بمركز ملوي، وأسفر الحادث عن مصرع شخص، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى العام.

نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى

انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث، وتبين مصرع رامي محمد سليم، 40 عامًا، مدير مبيعات بإحدى الشركات، مقيم بمحافظة الفيوم، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى ملوي التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق.

تمت إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق مرة أخرى والتحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة، وحررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.