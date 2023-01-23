إصابة شخصين في تسرب غاز بشقة سكنية جنوب المنيا

أصيب شخصان إثر تسرب غاز داخل شقة كائنة ببرج سكني في حي مكة جنوب مدينة المنيا، وجرى نقلهما للمستشفى الجامعي لتلقي العلاج.

تسرب غاز في شقة بالمنيا

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من المستشفى الجامعي تتضمن وصول «كيرلس م»، 23 عاما، و«أميرة ع»، 22 عاما، مصابان بهبوط وإغماء، وبتوقيع الكشف الطبي عليهما تبين أنهما استنشقا غاز أول أكسيد الكربون.

النيابة العامة تباشر التحقيق

وأفادت التحريات الأولية لإدارة البحث الجنائي بحدوث إصابة الشخصين بسبب تسرب الغاز داخل مسكنهما بحي مكة جنوب مدينة المنيا، وتم إخطار النيابة العامة للتصرف.

مصرع شاب وإصابة سيدة

وكان شاب لقي مصرعه وأصيبت ربة منزل الجمعة الماضية، إثر تسرب غاز بوتاجاز داخل منزل بحي الإخصاص أمام مساكن المدينة الجامعية بمدينة المنيا.

وبالتحريات تبين مصرع شخص يدعى سيد ياسين، 40 عاما، وإصابة إيمان نصر، 35 عاما، بالاختناق بسبب تسرب الغاز، وتم نقل الجثة والمصابة للمستشفى العام، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق.