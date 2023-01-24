إحالة طبيبين بمستشفى في المنيا للتحقيق

أحال تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، في جنوب محافظة المنيا، طبيبين، بمستشفى أبوقرقاص العام للتحقيق لتركهما العمل، بشكل أثر على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

انتظام العمل بالمستشفى

جاء ذلك خلال جولة لمتابعة سير العمل بمستشفى أبوقرقاص العام، حيث تابع مدى إنتظام العاملين بالمستشفى في الفترة المسائية وخلال فحص دفاتر الحضور والانصراف تبين عدم وجود طبيبين فقام بالشطب عليهما وإحالتهما للتحقيق.

ورفع رئيس مركز أبوقرقاص مذكرة إلى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بناءً على التقرير الذي أعدته اللجنة ورئيس المركز والمدينة تنفيذاً لتعليمات المحافظ، وتوجيهاته بالمرور على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الأعمال الإدارية والفنية بها، والوقوف على المخالفات ورصدها لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضماناً لراحة المواطنين.

تشكيل لجنة لتلافي السلبيات

وشدد رئيس المركز على عدم التهاون مع كل من يقصر في عمله بكل القطاعات، وعلى وجه الخصوص قطاع الصحة الذي يمس حياة المواطنين.

وكلف رئيس المركز مدير الإدارة الصحية بمركز أبو قرقاص، بضرورة تشكيل لجنة متخصصة لتلافي السلبيات الواردة بالتقرير، وبمناوبة المرور الدائم على المستشفيات الوحدات الصحية بالمركز لتلافي المخالفات.