عاجل.. إصابة عروس سوهاج بجلطة وإعادتها للعناية عقب معرفتها بوفاة زوجها

أصيبت عروس سوهاج، بجلطة وتمت إعادتها للعناية المركزة بمستشفى سوهاج الجامعي مرة أخرى، عقب إسعافها وخروجها منذ قليل ومعرفتها بوفاة زوجها، إثر إصابته باختناق دخان موقد التدفئة، حيث دخلت الزوجة في حالة انهيار حاد حتى فقدت الوعي وأصيبت بجلطة، وفقا لحديث «محمد. و» نجل عمومتها «الوطن».

تفاصيل الواقعة

قد أصيبت العشرينية «منى.ا» وزوجها الثلاثيني «ع.ع» أبناء مركز سوهاج، باختناق بدخان موقد التدفئة وتم نقلها لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافهما، عقب زواجها بأقل من شهرين ولفظ زوجها أنفاسه الأخيرة أثناء إسعافه، بينما نقلت العروس للعناية المركزة.

صدمة أهل عريس سوهاج

وشيع أهالي مركز سوهاج جثمان عريس سوهاج، وسط حزن وصدمة على الجميع ويقول «محمود، أ»، أحد أقارب العروسين لـ«الوطن»: «الحادث كان صدمة لينا كلنا وليس والديه واشقائه فقط، مضيفا "ده لسه الناس بالبلد بتباركلهم».

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

كانت مديرية أمن سوهاج تلقت إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد وصول شاب ثلاثيني وزوجته مصابين باختناق، وتم إسعاف الزوجة بينما لفظ زوجها أنفاسه الأخيرة أثناء إسعاف.