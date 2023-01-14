عروس سوهاج تروي تفاصيل الحادث: «فعلت نظام الأمان بالبوتاجاز»

قصت «مريم» الشهيرة بعروس سوهاج، عقب استعادة وعيها وقدرتها على الكلام لأسرتها، تفاصيل يوم الحادث، إذ تسرب الغاز بشقتها عقب ساعات من زفافها، قائلة: «خرجت من الحمام وطلعت للصالة، كان حنا فيها وبعدها روحت الأوضة وكان كل الشبابيك والستائر مقفلة عشان الشتاء والبرد».

وأضافت: «فجأة حسيت إني دايخة روحت رايحة على السرير أستريح ونمت عليه وحسيت نفسي راح، بعدها صحيت هنا بالمستشفى».

وأكدت أنها لم تشم رائحة غاز، وكان استخدامها للمياه الساخنة طبيعيا وفقا لوصفها، فضلا عن تفعيل نظام الأمان بالبوتاجاز، ولكنه القدر، بحسب حديث خال عروس سوهاج لـ«الوطن».

7 أيام انتظرها أهل مريم لمعرفة الحقيقة

وكان قد قضى أهل «مريم» أكثر من 7 أيام، للاطمئنان على ابنتهم عقب تسريب الغاز بشقتها بعد ساعات قليلة من زفافها ليلفظ زوجها المحامي الشاب حنا شنودة، الشهير بعريس سوهاج أنفاسه جراء التسريب، وأمضت 3 أيام بالعناية المركزة بمستشفى سوهاج الجامعى قبل أن تنتقل لغرفة عادية.

تفاصيل الواقعة

واستقبلت مستشفى سوهاج الجامعي عروس سوهاج مصابة باختناق إثر تسريب غازبشقتهما عقب ساعات قليلة من زفافهما، بينما لفظ زوجها المحامى الشاب عريس سوهاج أنفاسه الأخيرة وتحرر محضر بالواقعة.