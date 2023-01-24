مصطفى وزيري لـ يوسف الحسيني: الأجانب مهتمون بمعرفة تفاصيل معيشة الفراعنة

قال الدكتور مصطفى وزيري، أمين المجلس الأعلى للآثار، إن المدينة المكتشفة في الاقصر هي امتداد لميدينة طيبة والاكتشافات ما زالت مستمرة، وترجع اهميتها إلى ان سائحى السياحة الثقافية يزورون المعابد المعروفة لدينا ويتحدثون عن معابد دينية وجنائزية ومقابر، لا فتا إلى أن الاجانب مهتمين بمعرفة تفاصيل معيشة الانسان المصري القديم.

الحفائر مستمرة

وأوضح «وزيري»، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع على القناة الأولى من التلفزيون المصري، أنّ الحفائر مستمرة لأن المدينة المكتشفة كبيرة ولها أساسات متعددة لأنّها ترجع للقرنيين الثاني والثالث الميلادي، والبعثة المصرية حققت نجاحا كبيرا، مضيقا أن المجينة المكتشفة ظهرت للنور بعد إزالة أحد المنازل الكبرى في الأقصر وهي الإزالة الثانية بعد إزالة مبنى سابق بين الجزء الأول من المدينة.

حطام السفن الغارقة

وأشار الدكتور مصطفى وزيري إلى أنّ الحفائر والبعثات مستمرة في مختلف المحافظات، وهناك بعثة مصرية للآثار الغارقة بعدما كانت حكرًا على الأجانب لأكثر من 30 سنة، وأصبح لدينا غطاسين وأثريين مصريين يجرون حفائر على الاثار الغارقة في البحر المتوسط والبحر الأحمر وسط حطام السفن الغارقة، «مش سايبيبن مكان في مصر إلا وبنعمل فيه حفاير عشان نكتشف أكبر قدر من الآثار».

سياحة الآثار الغارقة

وأكد أمين المجلس الأعلى للآثار، أنّ لائحة المجلس الأعلى للآثار توفر الامكانية لكل من يريد في أن يشارك في الغطس لمشاهد الآثار الغارقة بالتعاون مع المفتشيين الاثريين بالتنسيق مع الجهات المعنية، «مهتمين بسياحة الآثار الغارقة في البحر المتوسط والبحر الأحمر».