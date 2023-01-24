رئيس «الأوكراني للحوار» يكشف لـ أحمد موسى تفاصيل إقالة 5 حكام أوكرانيين

أوضح الدكتور عماد أبو الركب، رئيس المركز الأوكراني للتوصل والحوار، تفاصيل إقالة 5 حكام مدن أوكرانية و4 من مساعدين الوزراء من مناصبهم، إذ ذكر أنه تم ذلك عقب كشف فضيحة فساد تتعلق بمعدات الجيش الأوكراني، موضحًا أن المدانين متهمين في قضايا فساد بخلاف محافظ العاصمة كييف.

منع وزير تنمية الأقاليم الأوكراني من مغادرة البلاد

وأضاف «أبو الركب»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، ويعرض على شاشة «صدى البلد»، أنه تم وضع معصم إلكتروني في قدم وزير تنمية الأقاليم الأوكراني لأنه شبه ثابت عليه قضية الرشوة، وتم منعه من مغادرة البلاد إلا بإذن حكومي.

ما زالت روسيا تعمل على تحقيق أهدافها

وعن صفقة الدبابات الألمانية التي طلبها الرئيس الأوكراني، أكد رئيس المركز الأوكراني للتوصل والحوار، أن الأهم حاليًا هو العمل على وقف هذه الأزمة، وعدم التصعيد، إلا أن ألمانيا أعلنت تسليم كييف 10 دبابات ليوبارد، وما زالت روسيا تعمل على تحقيق أهدافها، فيما تدافع أوكرانيا عن أراضيها، أيضًا.

وأوضح رئيس المركز الأوكراني للتوصل والحوار، أنّ أمريكا وحلف شمال الأطلسي «الناتو» حريصان على ألا تخسر كييف الحرب أمام موسكو، لذا فإن أوكرانيا تتلقى دعمًا سخيًا هو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرًا إلى أن موسكو حشدت تعبئة عسكرية جديدة؛ وليس من الواضح وجود مؤشرات تهدئة بين الطرفين.

أوكرانيا معنية بوحدة وسيادة أراضيها

وأكد أنّ أوكرانيا معنية بوحدة وسيادة أراضيها وألا تكون ممرًا لاستهداف الأراضي الروسية، مشيرًا إلى أنّ الكهرباء تنقطع بشكل مُتكرّر بسبب الاستهداف المُتكرّر للأراضي والمدن الأوكرانية؛ حيث يسقط عشرات الضحايا في المدن والمناطق الشرقية للبلاد ويعيش المواطنين على أضواء الشموع.

ولفت رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، إلى أن هناك أضرارًا على قطاع الزراعة؛ بعدما تم فقد زراعة حوالي 30% من الأراضي الأوكرانية؛ وهو أمر سيؤثر على منطقة الشرق الأوسط.